السعودية اليوم / فرنسا تسجل 23608 إصابات جديدة بفيروس كورونا



باريس 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

سجلت فرنسا 23608 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 2938333 إصابةً.

وأضاف البيان أن السلطات الصحية سجلت 441 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 71342..

// انتهى //

00:41ت م

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باريس 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسسجلت فرنسا 23608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 2938333 إصابةً.وأضاف البيان أن السلطات الصحية سجلت 441 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 71342..// انتهى //00:41ت م0226

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