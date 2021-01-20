

مدريد 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

سجلت إسبانيا 404 حالات وفاة و 34291 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2370742 حالةً، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 54173 حالةً.

// انتهى //

00:41ت م

0225



مدريد 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسسجلت إسبانيا 404 حالات وفاة و 34291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2370742 حالةً، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 54173 حالةً.// انتهى //00:41ت م0225

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 34291 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.