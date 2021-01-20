السعودية اليوم / شرطة مكة المكرمة: القبض على خمسة مقيمين سرقوا (80) قاطعاً كهربائياً وأجهزة تسجيل كاميرات مراقبة



مكة المكرمة 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة العاصمة المقدسة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية البرماوية ومقيم من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثالث والرابع، تورطوا بسرقة (80) قاطعاً كهربائياً وأجهزة تسجيل كاميرات مراقبة من أحد الفنادق، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

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