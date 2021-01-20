السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لوكسمبورغ 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

سجلت لوكسبمورغ 85 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة لوكسمبورغ في بيان اليوم، إلى أنها سجلت ثلاث حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، ليستقر العدد الإجمالي للوفيات في البلاد عند 560 حالةً.

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لوكسمبورغ 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسسجلت لوكسبمورغ 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات فيها 48975 إصابةً.وأشارت وزارة لوكسمبورغ في بيان اليوم، إلى أنها سجلت ثلاث حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، ليستقر العدد الإجمالي للوفيات في البلاد عند 560 حالةً.// انتهى //00:03ت م0222

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