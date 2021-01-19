السعودية | ‏رئيس الأركان العامة ونظيره في القوات البحرية الباكستانية يبحثان سبل التعاون

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض

استقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في مكتبه، اليوم, معالي رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الفريق أول بحري ركن محمد أمجد خان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبخاصة في المجال الدفاعي، وأهمية تعزيز التعاون الأمني والعسكري، بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك، وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

وحضر الاستقبال معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي.