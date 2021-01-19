شكرا لقرائتكم خبر عن التشهير بصاحب محطة تبيع وقوداً مغشوشاً في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهرت وزارة التجارة بصاحب محطة تغش في بيع الوقود بمدينة الرياض بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وبيع وقود مغشوش غير مطابق للمواصفات وثبوت خلط مادة بنزين 95 مع ماء مسرب.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة لمدة أسبوع، وإلزام المنشأة بإصلاح السيارات المتضررة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.