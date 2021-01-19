شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. «أبو سكر» تكشف لـ«اليوم» تفاصيل «مؤتمر الإعاقة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الدكتورة علا أبو سكر، المدير العام التنفيذي لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، أن ما يميز المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل، التطرق إلى مجالات جديدة، منها البرامج الانتقالية، والإعلام وذوي الإعاقة، أيضا إقامة عديد من الورش والتوظيف والمشاركة المجتمعية لهذه الفئة.

وأضافت «أبو سكر» لـ«اليوم»: «المؤتمر الدولي السادس هو امتداد لـ 5 مؤتمرات سابقة، التى نتج عنها كثير من التوصيات المهمة منها نظام رعاية المعاقين في المملكة»، وأشارت إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الطفولة إلى الشباب.