شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق من مجلس الوزراء على قرار استمرار التعليم عن بعد لجميع المراحل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):علق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، على استمرار التعليم عن بعد لجميع المراحل الدراسية حتي الأسبوع العاشر.
وقال مجلسالوزراء أن استمرار التعليم عن بعد لجميع المراحل حتى الأسبوع (العاشر) من الفصل الدراسي (الثاني)، يأتي امتداداً لحرص القيادة الحكيمة على سلامة الطلاب والطالبات، وحمايتهم من مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.