شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق من مجلس الوزراء على قرار استمرار التعليم عن بعد لجميع المراحل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، على استمرار التعليم عن بعد لجميع المراحل الدراسية حتي الأسبوع العاشر.

و‏قال ‎مجلسالوزراء أن استمرار ‎التعليم عن بعد لجميع المراحل حتى الأسبوع (العاشر) من الفصل الدراسي (الثاني)، يأتي امتداداً لحرص القيادة الحكيمة على سلامة الطلاب والطالبات، وحمايتهم من مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس ‎كورونا.