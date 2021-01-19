شكرا لمتابعة خبر عن قرار عاجل من " التعليم " بشأن آلية الدراسة بعد انتهاء كورونا " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، إبتسام الشهري، أن التعليم عن بُعد سوف يستمر حتى بعد انتهاء كورونا.

وأضافت " الشهري " خلال لقائها عبر برنامج " ياهلا ":" التعليم عن بعد في الفترة الحالية يعتبر ضرورة لأنه لا يمكن عودة الطلاب للمدارس بسبب القلق على صحة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم أيضا ".

وأوضحت أن تجربة التعليم عن بعد تعد انطلاقة لعصر جديد ومفهوم جديد في عالم التعلم الإلكتروني أو المدمج الذي سيتم بالتأكيد تحقيقه في الفترة المقبلة، مما يساعد الطلاب على التواصل مع معلميهم وزملائهم حتى بعد المدرسة.

وكانت " الشهري "، ذكرت أنه بعد انتهاء العشرة أسابيع، ستقرر الوزارة استمرار ‎التعليم عن بعد أو العودة للمدارس.