شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تساقط الثلوج في صحراء المملكة يبهر وسائل الإعلام الأجنبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

لفتت مشاهد لتساقط الثلوج في صحراء المملكة أنظار الإعلام الأجنبي ، حيث سلطت صحفيتا نيويورك بوست الأمريكية وذا صن البريطانية الضوء على هذه الحالة المناخية،ووصفت الظاهرة الطبيعية بأنها مثل الانفجار الجليدي.

وقال كبير خبراء الأرصاد الجوية في AccuWeather، أنه من النادر أن تتساقط الثلوج في منطقة الصحراء الكبرى.

وأوضح البروفيسور سومانت نيغام، عالم الغلاف الجوي والمحيطات بجامعة ميريلاند: "نتائجنا خاصة بالصحراء الكبرى، لكن من المحتمل أن يكون لها آثار على صحاري العالم الأخرى".

ونشرت صحيفة نيويورك بوست صورًا للإبل بعد تساقط الثلوج في منطقة تبوك شمال غرب المملكة، وشهدت المنطقة – القريبة من الحدود مع الأردن – طقسًا غير عادي هذا الشهر.

وقال الباحثون الذين يدرسون التغيرات في هطول الأمطار في منطقة الصحراء، أن الصحراء نمت بشكل ملحوظ خلال القرن الماضي بسبب تغير المناخ.