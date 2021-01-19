السديس يدشن المنصة الرقمية ومنظومة التعليم الإلكتروني لأكاديمية المسجد النبوي

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الثلاثاء، في وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي المنصة الرقمية ومنظومة التعليم الإلكتروني لأكاديمية المسجد النبوي التأهيلية والتدريبية وخطتها التدريبية بحضور مدير جامعة الأمير مقرن الدكتور نبيل الراجح.

وأثنى الرئيس العام على ما بذله القائمون على إعداد المنصة الرقمية وجهودهم التي أسهمت في توفير متطلبات التدريب الإلكتروني، وتطوير عمليات التعليم والتدريب والتأهيل بالأكاديمية؛ بطرق تتماشى مع خطط التطوير التي تسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى تطبيقها بحلول عام 2024 وتحقق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وتمكِّن المنصة الموحدة للتعليم الإلكتروني من التسجيل في البرامج والفعاليات الحضورية والاستعلام عن معلوماتها، وإصدار وتسليم شهادات الاعتماد بشكل إلكتروني، وإعداد الاختبارات والتقييمات اللازمة للمتدربين والمستفيدين، وإصدار تقارير دورية عن إحصائيات التدريب وقياس مدى الرضا.

كما تمنح المنصة الرقمية دبلومات في العديد من التخصصات منها: دبلوم الأمن السيبراني، ودبلوم الإعلام الجديد، ودبلوم تقنية الشبكات والاتصالات، ودبلوم الهندسة الكهربائية وهندسة الإلكترونيات، ودبلوم الذكاء الاصطناعي، ودبلومات في اللغات الأجنبية العالمية، وغيرها من الدبلومات التي تدعم خطط التنمية والتطوير التي تشهدها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وتقدم المنصة الرقمية لأكاديمية المسجد النبوي من خلال منصة التدريب أكثر من ٥٠ دورة تدريبية معتمدة في العديد من التخصصات الإدارية والإعلامية والتقنية وغيرها من المجالات الخادمة لمنظومة العمل داخل المسجد النبوي وسوق العمل داخل الأجهزة الحكومية والأهلية في المملكة.

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