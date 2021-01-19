بالصور.. أمير الحدود الشمالية يتفقَّد قصر الملك عبدالعزيز التاريخي في مركز لينة

وقف الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ضمن جولته التفقدية اليوم, على قصر الملك عبدالعزيز التاريخي في مركز إمارة لينة، البالغة مساحته 4000 م2، وبني من الطين واللِبن والحجارة؛ حيث لايزال متميزًا بإطلالته وطرازه المعماري القديم, وقد أنشئ عام 1354 / 1355هـ ليكون مقرًا للإمارة.

وقال أمير الحدود الشمالية، إن القصر له أهميته الوطنية الكبيرة، نظرًا لكونه شاهدًا على أحداث ومناسبات مهمة، إضافة إلى أهميته التراثية والمعمارية، فهو أحد قصور ‫الملك عبدالعزيز، في أطراف المملكة لمتابعة شؤون المواطنين وإدارة حركة التنمية في منطقة الحدود الشمالية في ذلك الزمن.

وأوضح أن قرية «لينة» من القرى الغنية بالآثار الجديرة بالاهتمام، ومن أقدم قرى شمال المملكة وتحتوي على العديد من المواقع التاريخية والأثرية المهمة, وتقع في مكان إستراتيجي أيضًا على طريق تجاري قديم كان يربط منطقة نجد بالعراق، وبالقرب من درب زبيدة الشهير.

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