لتدريس مادة القرآن الكريم.. إطلاق تطبيق مصحف إلكتروني بمنصة مدرستي قريبًا

أعلنت وزارة التعليم العام، إطلاق مصحف إلكتروني عبر منصة «مدرستي»، وذلك للمساهمة في تدريس مادة القرآن الكريم.

وقال الحساب الرسمي لوزارة التعليم عبر موقع «تويتر»: «ستطلق منصة مدرستي تطبيقًا لتوفير مصحف إلكتروني يسهم في تدريس مادة القرآن الكريم، ومرتبط بالخطة الدراسية للطالب، وذلك بخصائص متعددة منها اختيار المقرئ، والتكرار، والتفسير، وحفظ التسجيل الصوتي للطالب وإرساله».

ونشر الحساب استطلاع رأي لاختيار المسمى المناسب للتطبيق؛ حيث وضعت 3 اختيارات: (مصحف ومقرأة مدرستي، مقرأة مدرستي، مصحف مدرستي).

وللمشاركة في استطلاع الرأي واختيار المسمى المناسب للتطبيق(

#استطلاع |

ستطلق #منصة_مدرستي تطبيقاً لتوفير مصحف إلكتروني يسهم في تدريس مادة القرآن الكريم، ومرتبط بالخطة الدراسية للطالب، وذلك بخصائص متعددة منها اختيار المقرئ، والتكرار، والتفسير، وحفظ التسجيل الصوتي للطالب وإرساله.

ساهم معنا في اختيار المسمى المناسب للتطبيق: — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) January 19, 2021

).

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