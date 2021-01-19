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لتدريس مادة القرآن الكريم.. إطلاق تطبيق مصحف إلكتروني بمنصة مدرستي قريبًا

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الرياض - محمد عبدالله - وزارة التعليم أجرت استفتاء لاختيار المسمى المناسب

أعلنت وزارة التعليم العام، إطلاق مصحف إلكتروني عبر منصة «مدرستي»، وذلك للمساهمة في تدريس مادة القرآن الكريم.

وقال الحساب الرسمي لوزارة التعليم عبر موقع «تويتر»: «ستطلق تطبيقًا لتوفير مصحف إلكتروني يسهم في تدريس مادة القرآن الكريم، ومرتبط بالخطة الدراسية للطالب، وذلك بخصائص متعددة منها اختيار المقرئ، والتكرار، والتفسير، وحفظ التسجيل الصوتي للطالب وإرساله».

ونشر الحساب استطلاع رأي لاختيار المسمى المناسب للتطبيق؛ حيث وضعت 3 اختيارات: (مصحف ومقرأة مدرستي، مقرأة مدرستي، مصحف مدرستي).

وللمشاركة في استطلاع الرأي واختيار المسمى المناسب للتطبيق(

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محمد يوسف

محمد يوسف

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