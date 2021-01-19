السعودية اليوم / المغرب تسجل 1246 إصابة جديدة بكورونا



الرباط 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1246 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 34 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8011، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 436626.

// انتهى //

22:31ت م

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الرباط 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 461390.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 34 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8011، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 436626.// انتهى //22:31ت م0203

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