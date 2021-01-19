السعودية اليوم / باكستان توافق على استخدام لقاحي "سينوفارم" الصيني و "أسترازينكا-إكسفورد" البريطاني للاستخدام الطارئ



إسلام آباد 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

وافقت هيئة تنظيم الأدوية الباكستانية على استخدام لقاح "سينوفارم" الصيني ولقاح "أسترازينكا – آكسفورد" البريطاني للاستخدام الطارئ لاحتواء انتشار

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء الباكستانية اليوم أنها اعتمدت اللقاحين المذكورين للاستخدام الطارئ، وذلك بعد تقييم معايير السلامة والجودة.

وأضافت أنها ستراجع اعتمادها بهذا الخصوص بعد إجراءات إعادة تقييم معايير السلامة والجودة والفعالية للقاحين مع مرور كل ثلاثة أشهر.

// انتهى //

22:31ت م

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إسلام آباد 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسوافقت هيئة تنظيم الأدوية الباكستانية على استخدام لقاح "سينوفارم" الصيني ولقاح "أسترازينكا – آكسفورد" البريطاني للاستخدام الطارئ لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".وأوضحت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء الباكستانية اليوم أنها اعتمدت اللقاحين المذكورين للاستخدام الطارئ، وذلك بعد تقييم معايير السلامة والجودة.وأضافت أنها ستراجع اعتمادها بهذا الخصوص بعد إجراءات إعادة تقييم معايير السلامة والجودة والفعالية للقاحين مع مرور كل ثلاثة أشهر.// انتهى //22:31ت م0202

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