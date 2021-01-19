

جيزان 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

عقد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري بجازان الدكتور عاصم بن محمد المدخلي ، ومدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حسن بن سالم السهيمي، اجتماعا اليوم، بمقر فرع وزارة الإسكان بجازان.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بين الجمعية وفرع وزارة الإسكان في مجال تنفيذ المشروعات السكنية ومنها مشروع الإسكان بحي المودة التابع للجمعية بمدينة جيزان المكوَّن من 112 وحدة سكنية ستُسلَّم عند اكتمال المشروع للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي بجازان.

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22:25ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ناىب رئيس جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري ومدير فرع الإسكان بجازان يبحثان مشروعات الجمعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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