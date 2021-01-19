السعودية اليوم / بلدية القريات تغلق مئات البلاغات خلال 60 يوماً



القريات 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

أغلقت بلدية القريات خلال 60 يوماً, 962 بلاغاً ورد عبر هاتف الطوارئ 940, مؤكدة أن تفاعل المواطنين والمقيمين له دور كبير ومهم.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سميحان بن محمد الشمري أن البلدية كثفت جهودها في الرد على اتصالات المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى معالجة بلاغاتهم بشكل فوري، من خلال رقم الطوارئ, بمتابعة مباشرة من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان.

وأضاف أن مركز العمليات والطوارئ يعمل وفق برنامج متابعة مسار البلاغ منذ التلقي حتى الإغلاق والتفاعل مع المُبلغ برسائل تفيده باستلام البلاغ, كما تُعرض تقارير شهرية عن الأداء.

وأكد أن البلاغات تنوعت ما بين بلاغات تخص صحة البيئة والنظافة والإنارة، إضافة إلى بلاغات تخص إدارة الخدمات وإدارة الصيانة العامة وصيانة المرافق والرقابة الشاملة وإدارة التعديات.

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21:29ت م

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