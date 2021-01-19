السعودية اليوم / أكثر من 141 ألف مستفيد من خدمات مستشفى طريف العام



طريف 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

قدّم مستشفى طريف العام خدماته لأكثر من 141 ألف مستفيد خلال عام 2020م.

وأوضح مستشار مدير عام صحة الحدود الشمالية فهد بن طويرش العنزي أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل 86212 حالةً, وبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 55517.

وأجري في المستشفى خلال عام 2020م عمليات جراحية بلغ عددها 1294 عمليةً جراحيةً، وعُمل 444778 فحصاً مخبرياً، فيما أجرى قسم الأشعة بالمستشفى 35435 صورةً للأشعة, كما صُرف 158366 وصفة دوائية.

وأضاف أن عدد المرضى المنومين بالأقسام بلغ 5991 وعدد المرضى المنومين في العناية المركزة 750، فيما بلغ عدد الولادات 1449 حالة ولادة.

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21:15ت م

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