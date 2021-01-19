السعودية اليوم / أمانة الشرقية تستحدث مظلات على الواجهة البحرية بالخفجي



الخفجي 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

استحدثت أمانة منطقة الشرقية بمحافظة الخفجي 56 مظلة وأرضيات مطاطية ومجموعات متنوعة لألعاب الأطفال، وذلك ضمن مشروع تطوير الواجهة البحرية بالمحافظة.

وأوضحت الأمانة أن المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة تسير وفق المخطط لها بأعلى معايير الجودة، ستسهم في برامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضاري.

ونفذت أمانة المنطقة عددا من مشاريع سفلتة وأرصفة وإنارة أحياء الورود، والخزامى، وطريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، إضافة إلى استكمال عدد من المباني والمرافق عامة.

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21:08ت م

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