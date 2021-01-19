السعودية اليوم / لبنان تسجل 4359 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

سجّلت لبنان 4359 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 156084، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2020 حالة بعد تسجيل 61 حالة وفاة.

// انتهى //

21:05ت م

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بيروت 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسسجّلت لبنان 4359 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 260315 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 156084، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2020 حالة بعد تسجيل 61 حالة وفاة.// انتهى //21:05ت م0185

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