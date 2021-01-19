السعودية اليوم / بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية جراء الإصابات بفيروس كورونا المستجد



لندن 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

سجلت بريطانيا 1610 حالات وفاة جديدة بفيروس

وأشارت السلطات الصحية البريطانية إلى تجاوز إجمالي ضحايا المرض في البلاد إلى أكثر من 90 ألف شخصًا، فيما كشفت عن تسجيل 33355 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

// انتهى //

21:03ت م

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لندن 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسسجلت بريطانيا 1610 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في حصيلة يومية هي الأعلى منذ بدء انتشار الفيروس.وأشارت السلطات الصحية البريطانية إلى تجاوز إجمالي ضحايا المرض في البلاد إلى أكثر من 90 ألف شخصًا، فيما كشفت عن تسجيل 33355 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.// انتهى //21:03ت م0183

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