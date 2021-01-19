السعودية اليوم / اجتماع دولي لتعزيز الرعاية الصحية الحكيمة برئاسة المملكة



الرياض 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

عقد مركز تعزيز الرعاية الصحية الحكيمة اليوم, اجتماعاً مشتركاً مع المنتدى الاقتصادي العالمي، برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة, وبحضور وزراء الصحة لمجموعة العشرين, ومشاركة الرؤساء التنفيذيين للشركات الصحية الكبرى عالمياً وممثلين من منظمة الصحة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

ويأتي الاجتماع استمراراً لبحث سبل تحول الأنظمة الصحية نحو أنظمة صحية عالية الجودة والكفاءة (أنظمة صحية حكيمة) وتزامناً مع إنشاء المركز الدولي للابتكار في هذا المجال.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهمية التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحفيز التحول لأنظمة صحية مبنية على الجودة والكفاءة والتأكيد على أهمية الابتكار والسرعة في تطبيق الحلول وأمثلة للتعاون بين القطاع العام والخاص.

وتضمن الاجتماع مداخلات لكل من وزير الصحة السنغافوري, والإندونيسي, والهندي, ومساعد وزير الصحة الياباني, بالإضافة إلى رئيس تحالف جافي للقاحات, والقائد الدولي للصحة والتغذية في البنك الدولي, ومساعد رئيس منظمة الصحة العالمية للأعمال الدولية.

وأثنى المشاركون على جهود المملكة وقيادتها لهذا الموضوع على المستوى الدولي.

يذكر أن هذه الفعالية الدولية تُعد الأولى من نوعها للحوار وتبادل الخبرات والتجارب لتحقيق التعاون في مجال الرعاية الصحية الحكيمة، وللتعلم من القيادة الفكرية للمملكة في مجال الرعاية الصحية الحكيمة في الأنظمة الصحية، واستعراض التحديات والفرص في هذا المجال، والاتفاق على إجراءات تسهيل التحول نحو أنظمة صحية ذات جودة و كفاءة.

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20:57ت م

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