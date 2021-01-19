السعودية اليوم / انطلاق حملة التوعية بلقاح كورونا "كوفيد19" بمنطقة نجران



نجران 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

انطلقت اليوم بمنطقة نجران والمحافظات والمراكز التابعة لها الحملة التوعوية والتثقيفية بأهمية أخذ لقاح فيروس

وتهدف الحملة التي تشرف عليها إمارة المنطقة، بمشاركة ( الشؤون الصحية، الأمانة، الإدارة العامة للتعليم، الهلال الأحمر، أفرع وزارات الشؤون الإسلامية، التجارة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإسكان)،إلى تعريف أفراد المجتمع بفعالية اللقاح، إلى جانب إيضاح أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة الجميع.

// انتهى //

20:47ت م

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نجران 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسانطلقت اليوم بمنطقة نجران والمحافظات والمراكز التابعة لها الحملة التوعوية والتثقيفية بأهمية أخذ لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19"، التي وجّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير المنطقة بإطلاقها، وذلك لتوعية أفراد المجتمع بأهمية أخذ اللقاح، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس .وتهدف الحملة التي تشرف عليها إمارة المنطقة، بمشاركة ( الشؤون الصحية، الأمانة، الإدارة العامة للتعليم، الهلال الأحمر، أفرع وزارات الشؤون الإسلامية، التجارة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإسكان)،إلى تعريف أفراد المجتمع بفعالية اللقاح، إلى جانب إيضاح أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة الجميع.// انتهى //20:47ت م0176

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