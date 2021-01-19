شكرا لقرائتكم خبر عن «الشهري»: التعليم «عن بعد» سيستمر حتى بعد انتهاء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت متحدث وزارة التعليم ابتسام الشهري، أن التعليم عن بعد سوف يستمر، حتى بعد انتهاء وباء كورونا.

وأضافت في لقاء مع برنامج يا هلا: "عمليات التقييم بدأت من هذا الأسبوع للتحقق مما يمكن أن نقدمه للطلاب بعد العشرة أسابيع بما يضمن صحتهم وسلامتهم، ونأخذ على عاتقنا: صحة الطلاب، صحة المنسوبين، وسير العملية التعليمية".

وتابعت: "إذا قررنا عودة الدراسة بالمدارس ورفض أولياء الأمور خوفا على أبنائهم؛ فهذا حقهم، لكن يجب أن يضعوا في الاعتبار أن هذا الأمر سيكلف الوزارة جهودا مضاعفة لاستمرار".

وأشارت إلى أنه بعد انتهاء العشرة أسابيع، ستقرر الوزارة استمرار التعليم عن بعد أو العودة للمدارس، مؤكدة أن هناك أولوية لمنسوبي التعليم في أخذ لقاح كورونا.