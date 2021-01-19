شكرا لقرائتكم خبر عن كيف وقعت رحالة أسترالية في حب المملكة؟.. ”الخليج 365” ترصد الحكاية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «السعودية خذت قلبي»، بهذه الجملة عبرت الرحالة الأسترالية ليزا ماتشفات عن عشقها للمملكة، التى كانت محطتها الأخيرة في رحلتها التى انطلقت من أستراليا في يونيو 2019.

«ليزا» تروي تجربتها لـ«اليوم» قائلة: «اسمي ليزا ماتشفات من أستراليا، غادرت بلادي في يونيو 2019 وشحنت سيارتي إلى روسيا، ومن هناك عبرت الحدود الصينية، وكانت سيارتي وكلبي رفقائي في هذه الرحلة».

وأضافت: «بعدها سافرت إلى منغوليا، كازخستان، تركمستان، طاجستان، وعبرت إلى الخليج العربي، إلى الإمارات، ثم عمان وفي النهاية وصلت إلى المملكة».

وتابعت: «في أول شهرين كان لدي أصدقاء ودودين للغاية من العائلات السعودية، وشاهدت كل الأشياء التى لم نكن نتمكن من رؤيتها عن السعودية».