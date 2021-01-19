موجز الخليج 365 للسياحة.. أشهر مدن أنستقرام وماكس تعود لسماء أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

أعلنت الاتحاد للطيران عن تعزيز برنامجها لتعويض الكربون بالتعاون مع شركة شل.

يوما بعد يوم، تنفض الطائرة المنكوبة "بوينج 737 ماكس" غبار أكبر أزماتها على الإطلاق، مع قرار بعودة الطائرة للتحليق مجددا في أوروبا.

وسط جائحة فيروس كورونا المستجد يجد عشاق السياحة من منصات التواصل نافذة لمشاهدة أهم المعالم والوجهات السياحية على مستوى العالم.

أعلن متنزه "ديزني لاند" في باريس أنه أرجأ إعادة فتح أبوابه إلى 2 أبريل/نيسان المقبل بسبب استمرار تفشي جائحة كوفيد-19.

وقعت طيران الإمارات اتفاقية مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" لتصبح من أوائل الناقلات الجوية في العالم التي تجرب جواز سفر أياتا.

تراجع قطاع السياحة في قبرص من استقبال عدد قياسي من السياح عام 2019 إلى انخفاض بنسبة 84% في 2020 بسبب القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

قالت كندا، إنها سترفع الأربعاء المقبل حظرا فرضته قبل حوالي عامين على تحليق طائرة 737 ماكس.