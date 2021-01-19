السوق الخليجية المشتركة.. اجتماع افتراضي لبحث حلول التحديات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ناقش فريق استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، تقرير متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى ذات العلاقة بالسوق الخليجية المشتركة.

وبحث الفريق، الوقوف على القرارات التي تواجه تحديات في تطبيقها، للوصول إلى حلول مناسبة لاستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للفريق الذي عقد الثلاثاء افتراضيا، برئاسة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة بن سعيد العبري، ومشاركة أعضاء فريق العمل.

وكانت لجنة التكامل الاقتصادي الإماراتية، قد بحثت في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، متطلبات السوق الخليجية المشتركة، ودور الإمارات في دعمها خلال الفترة المقبلة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الافتراضي الأول مجموعة من البنود، من أبرزها، سبل التكامل والتعاون على الصعيدين الاتحادي والمحلي لدعم واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وأثرها الإيجابي على بيئة الأعمال والتجارة والاستثمار الخليجية.

وتناول المجتمعون أهم مخرجات القمة الخليجية الأخيرة في المملكة العربية السعودية في الجانب الاقتصادي، والتعاون في دعم وتنفيذ المخرجات والقرارات المتعلقة بمهام الوزارة والدوائر الاقتصادية في هذا الجانب، وفقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.