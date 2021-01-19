الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19

تدريس اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي بداية من العام المقبل

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت متحدثة وزارة التعليم ابتسام الشهري: إنه بدءًا من العام المقبل سيتم تدريس اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي، مشيرة إلى وجود منهج جديد للمهارات الرقمية من الصف الرابع.

اللغة الإنجليزية من العام المقبل:

وأضافت الشهري في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا: تدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي بداية من العام الدراسي المقبل، ومنهج جديد للمهارات الرقمية من الصف الرابع.

وعن منصة مدرستي قالت: منصة مدرستي سعودية 100%، كل المشاركين في تحديثها والعاملون بها سعوديون، ونجحنا في تجاوز كل تحديات التعليم عن بعد، متابعة: “المنصة نجحت في خدمة 6 ملايين طالب وطالبة، 500 ألف معلم ومعلمة ومشرف، وما يعادل مليونين من أولياء الأمور بخدمات مطورة وأدوات استثنائية”.

