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تدريس اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي بداية من العام المقبل
منهج جديد للمهارات الرقمية من الصف الرابع
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت متحدثة وزارة التعليم ابتسام الشهري: إنه بدءًا من العام المقبل سيتم تدريس اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي، مشيرة إلى وجود منهج جديد للمهارات الرقمية من الصف الرابع.
اللغة الإنجليزية من العام المقبل:
وأضافت الشهري في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا: تدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي بداية من العام الدراسي المقبل، ومنهج جديد للمهارات الرقمية من الصف الرابع.
وعن منصة مدرستي قالت: منصة مدرستي سعودية 100%، كل المشاركين في تحديثها والعاملون بها سعوديون، ونجحنا في تجاوز كل تحديات التعليم عن بعد، متابعة: “المنصة نجحت في خدمة 6 ملايين طالب وطالبة، 500 ألف معلم ومعلمة ومشرف، وما يعادل مليونين من أولياء الأمور بخدمات مطورة وأدوات استثنائية”.