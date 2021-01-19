بلدية محايل عسير تعالج 966 بلاغًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- محايل عسير

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عالجت بلدية محافظة محايل عسير، خلال الأيام الماضية، 966 بلاغًا عبر نظام 940 للبلاغات البلدية، حيث تم التعامل مع البلاغات وقت تلقيها.

وأوضح رئيس بلدية محايل، سعيد بن علي حافظ، أن جميع أعمال البلدية تتم بتوجيه ومتابعة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مبينًا أن البلاغات التي عالجتها البلدية تركزت في مجالات النظافة العامة والإنارة، والإصحاح البيئي ومخالفات الأسواق والمحلات التجارية، وشبكات الخدمات العامة والحدائق، والمرافق البلدية والمباني، وكذلك التعديات.

إنجازات بلدية:

وأضاف حافظ أن البلدية قامت خلال الأيام الماضية أيضًا بإنجاز العديد من الأعمال، حيث تم تجهيز وصيانة الحدائق بالمحافظة، والتي تقدر بمساحة 723000م2، ويشمل ذلك قص نجيلة المسطحات الخضراء وتهذيب الأشجار وتقليمها والاهتمام بها، إضافة إلى صيانة أكثر من 10 آلاف عمود إنارة في الحدائق العامة والطرق الرئيسية والأحياء، وكذلك صيانة حفر الأسفلت بالجهود الذاتية للطرق الرئيسية بما يقدر 50 طن أسفلت، فضلًا عن تسيير دوريات أمن وسلامة وحراسات على المرافق العامة والحدائق بشكل يومي بعدد 70 حارس أمن.

نظافة وتعقيم:

كما بيّن حافظ أن البلدية قامت بأعمال النظافة والتعقيم والتطهير لجميع دورات المياه بعدد 25 مجمعًا في الحدائق العامة والمطلات والمتنزهات، إضافة إلى رفع نفايات منزلية بما يقدر بـ15750 طنًّا.

