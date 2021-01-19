المرور يضبط قائد مركبة تخطى الإشارة وعرّض حياة الآخرين للخطر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل المرور السعودي مع بلاغ ضد قائد مركبة تخطى الإشارة في أحد الشوارع، بشكل يعرّض المارة وأصحاب المركبات للخطر.

وقال ردًّا على البلاغ بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

استعمال منبهات المركبات:

وكان المرور قد أعاد التذكير بأهمية عدم استخدام منبهات المركبات من دون الحاجة لذلك، وقال: إن استعمال قائد المركبة لمنبهها لغير الحاجة تتسبب في إزعاجهم ويربك قائدي المركبات، متابعًا: “لا تكن سببًا في إزعاج الآخرين”.

وبحسب نظام المرور، لا يجوز استعمال أجهزة التنبيه إلا في حالة الضرورة لتنبيه مستعملي الطريق، إما إلى اقتراب المركبة أو خطر ناشئ عنها أو خطر يتهددها، كما لا يجوز استعمال المنبهات الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور، ولا يجوز أن يكون المنبه الصوتي متعدد النغمات أو يصدر أنغامًا أو أصواتًا أخرى لا تتفق مع الغرض من أجهزة التنبيه.

