عبدالعزيز الرشيد يستعرض الوضع الليلي في سناب شات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المهتم بالتقنية عبدالعزيز الرشيد وصول ميزة الوضع الليلي أخيرًا إلى بعض المستخدمين في سناب شات التجريبي.

الوضع الليلي في سناب شات:

وتوقع عبدالعزيز الرشيد في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصل ميزة الوضع الليلي في سناب شات إلى كل المستخدمين خلال أيام.

واستعرض المهتم بالتقنية في مقطع فيديو تلك الميزة الجديدة.

ويُعتبر تطبيق سناب شات من أفضل تطبيقات التراسل والتواصل الاجتماعي التي يمكن من خلالها تسجيل وتصوير مقاطع فيديو وعمل بث مباشر وتحرير صور ومشاركتها مع الأصدقاء من خلال الدردشة، ويتميز بوجود كاميرا تضم عددًا كبيرًا من الملصقات والفلاتر الحديثة التي تعمل على تغيير تصميم الصور قبل إرسالها.

كما يضم النسخة الجديدة 2021 من البرنامج الكثير من المزايا والإضافات غير المسبوقة من قبل في الإصدارات السابقة.

