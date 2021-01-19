إبتسام الشهري: أولوية لمنسوبي التعليم في أخذ لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت إبتسام الشهري متحدث وزارة التعليم: إنه بعد انتهاء العشرة أسابيع، ستقرر الوزارة استمرار التعليم عن بعد أو العودة للمدارس.

أولوية اللقاح لمنسوبي التعليم:

وأضافت الشهري، في حوارها إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن هناك أولوية لمنسوبي التعليم في أخذ لقاح كورونا، متابعة: “عمليات التقييم بدأت من هذا الأسبوع للتحقق مما يمكن أن نقدمه للطلاب بعد العشرة أسابيع بما يضمن صحتهم وسلامتهم، ونأخذ على عاتقنا صحة الطلاب وصحة المنسوبين وسير العملية التعليمية.

وتابعت إبتسام الشهري: كل قصة نجاح أبطالها، وأبطال قصة نجاح التعليم عن بعد هم المعلمون والمعلمات، الذين نجحوا في ألا ينقطع التعليم عن كل بيت سعودي يومًا واحدًا، وشاركهم النجاح أولياء الأمور الذين ساعدوا المعلمين والمعلمات على استمرار هذا العطاء.

