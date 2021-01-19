شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان يتسلم تقرير الأداء السنوي لفرع «حقوق الإنسان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم، مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة علاء بن حسن زعقان يرافقه عدد من منسوبي ومنسوبات الفرع.

وتسلم الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال اللقاء تقرير الأداء السنوي عن أعمال وخدمات فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة، مشيداً بخطة وجهود الفرع لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة وبناء الشراكات لتحقيقها وفق توجهات القيادة الحكيمة، لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان بجميع المجالات التي أقرتها الشريعة الإسلامية السمحة.

كما استمع نائب أمير المنطقة خلال الاستقبال لشرح مفصل من مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان عن التقرير وما احتواه من إنجازات وعن المهام والأعمال والخدمات التي يقدمها الفرع للمواطن والمقيم بالمنطقة، وبين «زعقان» أهمية دور هيئة حقوق الإنسان في حفظ الجانب الإنساني وكرامة الإنسان في حياته ومجتمعه وما يضمنه الدين الإسلامي الحنيف من حقوق وفق كتاب الله وسنة نبيه الكريم، في ظل ما تجده الهيئة من دعم ورعاية من القيادة الحكيمة.

وأكد نائب أمير جازان، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، حريصة كل الحرص على كفالة حقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الدولية المتوافقة معها، بما في ذلك الحق في الأمن، والصحة، وفي التربية والتعليم والتدريب، والعمل، وحماية الأسرة، وتمكين المرأة، وإرساء الحقوق والواجبات وتعزيز معاني العدالة والنزاهة.

وحث سموه على مضاعفة الجهود وبذل كل ما من شأنه إنجاح خطط وجهود الفرع لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

من جهته عبر مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان عن سعادته بلقاء نائب أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات، مؤكداً حرصه ومنسوبي الفرع كافة على تقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم بالمنطقة، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.