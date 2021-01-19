ضبط 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد محمد الغامدي، في بيانه أمس أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة جدة من القبض على ثلاثة مواطنين في (العقدين الثالث والرابع)، ارتكبوا عددا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في انتحالهم صفة رجال أمن واستيقاف مقيمين داخل عدد من الأحياء السكنية، وسلب ما بحوزتهم تحت تهديد السلاح، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على ثلاثة مواطنين انتحلوا صفة رجال الأمن وسلبوا ما بحوزة مقيمين تحت تهديد السلاح.وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد محمد الغامدي، في بيانه أمس أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة جدة من القبض على ثلاثة مواطنين في (العقدين الثالث والرابع)، ارتكبوا عددا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في انتحالهم صفة رجال أمن واستيقاف مقيمين داخل عدد من الأحياء السكنية، وسلب ما بحوزتهم تحت تهديد السلاح، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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