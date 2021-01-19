620 طالبا من صفوة الموهوبين ينهون تدريبا بملتقى الشتاء

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وقال الأمين العام لـ(موهبة) الدكتور سعود المتحمي في الحفل الختامي الافتراضي لملتقى الشتاء لأبنائه من الطلاب والطالبات «إن الأمل يقوي الطموحات، وإن الصبر وقوة التحمل والإيمان والالتزام بالتقدم سبيلهم لقيادة المستقبل والإنسانية».وأضاف «إن الموهوب غير المكتشف مثل المكوك الفضائي عندما يكون على الأرض لا فائدة منه ويعد خسارة، لكنه في الفضاء يكشف الكون ويجلب معلومات هائلة تفيد الإنسانية جمعاء، وهكذا هو الموهوب عندما نستثمر في موهبته وقدراته العقلية»، مطالبا الطلاب أن تكون رؤيتهم للعالم رؤية طموحة شاملة من خارج المدار لكونهم أصحاب الحظوة والتميز والمبادرة.
وثمن المتحمي دور أولياء الأمور باستشعار الأمانة مما أدى إلى وصول أبنائهم إلى طريق التألق والإبداع، مؤكدا أن (موهبة) تقف إلى جانب الموهوبين وأولياء أمورهم لرعايتهم والوصول بهم لأعلى المستويات في الرعاية والتمكين والنبوغ والتفوق.
وأشار إلى أن المؤسسة نجحت للمرة الأولى في إضافة طلاب من 8 مناطق جديدة داخل المملكة إلى جانب توطين 86 في المائة من المدربين، وتطمح في الوصول إلى نسبة 100 في المائة.
وتلقى الطلاب تدريبا ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية استعدادا لاختيار المنتخبات العلمية، حيث سيمر المتأهلون بملتقيات علمية على مدار سنتين لاختيار الفرق العلمية التي ستمثل المملكة في 17 أولمبياداً دوليا، ستعقد في صيفي عام 2021 و2022.
وتأهل الطلبة للدخول في ملتقى الشتاء من بين آلاف الطلاب الذين تميزوا في مسابقة بيبراس موهبة والكانجارو موهبة ومسابقة موهوب، إضافة للدورات الأساسية التي تلقّى فيها الطلبة مادة علمية مكثفة.
ويعد ملتقى الشتاء باكورة الملتقيات التدريبية التي تقيمها (موهبة) سنويا ضمن برنامجها للأولمبيادات الدولية، كما أنه محطة الانطلاق لطلاب وطالبات المستوى الأول نحو تحقيق حلم تمثيل الوطن في المسابقات العالمية في مجالات العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والمعلوماتية.
طلاب (موهبة):
400 ميدالية وشهادة تقدير خلال 10 سنوات
57 إنجازا دوليا وعالميا في العام الماضي
فعاليات ملتقى الشتاء
12 يوما مدتها
760 ساعة تدريبية علمية
نخبة من خبراء التدريب السعوديين والأجانب
تدريب وإعداد الفرق العلمية في مجالات
- الرياضيات
- العلوم
- الفيزياء
- الكيمياء
- الأحياء
- المعلوماتية
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