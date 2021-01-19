شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 226 إصابة بكورونا وشفاء 156 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 156حالة، و6 وفيات، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 365,325 حالة، من بينها 1986حالة نشطة، منها 327 حالة حرجة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جددت التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز تأكد التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة المستجدات، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

إجمالي الحالات 365,325

المتعافون 357,004

النشطة 1986

الوفيات 6335

توزيع الحالات على المناطق

الشرقية 59

الرياض 53

مكة المكرمة 46

المدينة المنورة 14

حائل 11

عسير 10

الباحة 8

نجران 8

القصيم 7

جازان 4

الحدود الشمالية 3

الجوف 2

تبوك 1