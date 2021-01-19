شكرا لقرائتكم خبر 86 % من النساء لا يربطن أحزمة الأمان مقارنة بالرجال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم تلتزم 86% من النساء بارتداء حزام الأمان، مقارنة بالرجال من بين عينة تزيد على 5 آلاف شخص بالغ ما بين سائق وراكب مرافق، 58% منهم لا يربطون حزام الأمان حسب دراسة حديثة أجريت على مراجعي مستشفيات تابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني اطلعت عليها الصحيفة.

وأجريت الدراسة خلال الفترة بين عامي 2017 و2019، وتراوحت أعمار 52% ممن شملتهم بين 18 و25 عاما، نصف عينة الدراسة كانت من الذكور، و58.8% كانوا من العزاب، وفقا لما نشره مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية «كيمارك» أخيرا.

وهدفت الدراسة لفحص مدى انتشار استخدام حزام الأمان والتنبؤ به في المملكة، باستخدام مجموعة بيانات البنك الحيوي الوطني، وأشارت الدراسة إلى أنه رغم أن استخدام حزام الأمان يعد طريقة فعالة لتقليل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور وتقليل مدى الإصابات المرتبطة بها إلا أنه لا يعرف الكثير حاليا عن انتشار استخدام حزام الأمان والتنبؤ به في المملكة، وبالتالي فهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد اتجاهات استخدام حزام الأمان ودراسة العلاقة بين العوامل الفردية والامتثال لقوانين استخدام حزام الأمان.

وأوصت الدراسة بالعمل على رفع مستوى الالتزام عن طريق التوعية والضبط المروري، خصوصا لدى النساء، تواكبا مع أهداف روية 2030.

يشار إلى أن نتائج هذه الدراسة تعد ذات قيمة لبرامج الصحة العامة لاستهداف فئات عمرية محددة بالتوعية حول الحاجة إلى زيادة الامتثال حزام الأمان وتقليل الإصابات المرورية.

من نتائج الدراسة: