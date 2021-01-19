إرسال برامج جامعة طيبة عبر المركز الوطني للاعتماد الأكاديمي

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وتنوعت البرامج في مختلف الكليات لتشمل كليات الصيدلة وطب الأسنان وكلية الحقوق وكلية التمريض في برامج التمريض والحقوق وبرنامج طب وجراحة الفم والأسنان، وبرنامج علوم صيدلية وبرنامج دكتور صيدلة.ونوه رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني، بتحقيق الجامعة منجزا آخر بحصولها على الاعتماد البرامجي لكل برامجها، مبينا أن الجامعة تسعى للحصول على الاعتماد البرامجي الذي يدفع بالجامعة إلى آفاق أرحب نحو التميز واستمرار التألق والنجاح.
وكان المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور سهيل باجمال، ومدير إدارة برامج العلوم الإنسانية والتربوية الدكتور عبدالرحمن الحضيف، زارا الجامعة، واطلعا على استراتيجية الجامعة للتحول البرامجي.
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