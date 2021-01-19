مفاضلة بين 6500 متقدم للدراسات العليا غير المدفوعة بجامعة الملك خالد

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وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد آل فائع أن العمادة ستتوسع في القبول للعام المقبل لتمكين الراغبين من حملة الشهادات الجامعية من مواصلة دراساتهم العليا، وكذلك لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.وبين أنه بلغ عدد الطلاب المتقدمين 2657، إلى جانب 3929 طالبة، وذلك في مختلف البرامج التي طرحتها العمادة، مشيرا إلى أن الكليات والأقسام العلمية ستتولى في المرحلة المقبلة إجراء المفاضلة وفق المعايير المعتمدة في المجالس العلمية المختصة، مؤكدا ضرورة متابعة الإعلانات المتعلقة ببقية إجراءات القبول ومواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية في البرامج التي تشترطها، ونتائج الترشيح من خلال الموقع الالكتروني للجامعة والعمادة وحساباتهما الرسمية.
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