شكرا لقرائتكم خبر مفاضلة بين 6500 متقدم للدراسات العليا غير المدفوعة بجامعة الملك خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا استقبال طلبات الالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه «غير مدفوعة الرسوم»، وذلك للعام الجامعي المقبل 1443هـ، حيث بلغ عدد المتقدمين لدى العمادة 6500 متقدم ومتقدمة.

وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد آل فائع أن العمادة ستتوسع في القبول للعام المقبل لتمكين الراغبين من حملة الشهادات الجامعية من مواصلة دراساتهم العليا، وكذلك لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وبين أنه بلغ عدد الطلاب المتقدمين 2657، إلى جانب 3929 طالبة، وذلك في مختلف البرامج التي طرحتها العمادة، مشيرا إلى أن الكليات والأقسام العلمية ستتولى في المرحلة المقبلة إجراء المفاضلة وفق المعايير المعتمدة في المجالس العلمية المختصة، مؤكدا ضرورة متابعة الإعلانات المتعلقة ببقية إجراءات القبول ومواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية في البرامج التي تشترطها، ونتائج الترشيح من خلال الموقع الالكتروني للجامعة والعمادة وحساباتهما الرسمية.