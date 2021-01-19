شكرا لمتابعة خبر عن ضبط قائد مركبة يسير بسرعة عالية في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط قائد مركبة يسير بسرعة عالية جدًا في الطائف، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأوضحت إدارة المرور، أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وكانت الإدارة العامة للمرور، ضبطت طفلا يمارس التفحيط في أحد الشوارع السكنية.

وجاء ذلك بعدما تقدم مواطن ببلاغ على حساب المرور بتويتر يتضمن فيديو يرصد طفل لا يتجاوز عمره 12 عام يقود مركبة ويمارس التفحيط وبرفقته أطفال آخرين معرضًا حياته للخطر.

وقالت الإدارة، إنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.