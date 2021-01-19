شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة تلقي الأمير تركي الفيصل الجرعة الثانية من لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة تلقي رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الأمير تركي الفيصل، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وعرض المركز، مقطع فيديو يوثق تلقي الأمير تركي الفيصل الجرعة الثانية للقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكان الأمير تركي الفيصل، قد تلقى الجرعة الأولى في 30 ديسمبر الماضي.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.