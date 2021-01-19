شكرا لمتابعة خبر عن خطوات تفويض مالك المركبة لغيره عبر " أبشر " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن خطوات " تفويض مالك المركبة لغيره " عبر منصة أبشر.

وطالبت إدارة المرور، الراغبين في عمل التفويض القيام بالخطوات التالية: الدخول لمنصة أبشر، الذهاب إلى التفويض ثم تفويض المركبات، اختيار إضافة اسم مستخدم لمركبة.

وتضمنت الخطوات: اختيار تفويض مركبة داخل وخارج المملكة، اختيار المركبة المراد التفويض عليها، إدخال بيانات المفوض له، سيتم إرسال طلب تفويض القيادة للمفوض له للموافقة.