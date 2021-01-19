شكرا لمتابعة خبر عن ضبط قائد مركبة انشغل بالجوال أثناء القيادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط قائد مركبة انشغل بالجوال أثناء القيادة.

وأوضحت إدارة المرور، أنه تم القبض على قائد المركبة، وجرى إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكانت الإدارة العامة للمرور، ضبطت قائد مركبة قاد بسرعة عالية وراوغ بين المركبات على أحد الطرق بالمملكة.

وأبانت الإدارة أنه تم القبض على قائد المركبة، وجرى إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام بحقه.

يذكر أن مقطع فيديو انتشر علة نطاق واسع، لمركبة يسير قائدها بسرعة عالية ويراوغ بين المركبات على أحد الطرق معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.