مفقود تبوك خرج الجمعة ولم يعد.. وشقيقه يرصد 5 آلاف ريال لمن يعثر عليه

لا يزال مفقود تبوك «مازن عبدالله هويمل العطوي» متغيبًا عن ذويه منذ خروجه من المنزل يوم الجمعة الماضي في حي القادسية، فيما ناشدت عائلته أهالي منطقة تبوك بمساعدتهم في البحث عنه وإبلاغهم في حال مشاهدته.

وقال شقيقه محمد العطوي لـ«عاجل»، اليوم الثلاثاء، إن شقيقه يبلغ من العمر 35 عامًا وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ولا يتكلم، وخرج من المنزل في حي القادسية بعد صلاة العشاء يوم الجمعة الماضي ولم يعد حتى اللحظة.

وأشار العطوي إلى أنه جرى إبلاغ الجهات الأمنية منذ تغيب شقيقه، وأن آخر مكان شوهد فيه كان في حي الصفاء أمام إحدى البقالات، ولم يستجِّد بعدها أي جديد.

وأعلن العطوي عن رصده مبلغ 5 آلاف ريال لمن يعثر عليه، مطالبًا بالتواصل على رقم الهاتف 0557990398 في حال مشاهدته.

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