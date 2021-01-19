بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

تلقى رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الأمير تركي الفيصل، اليوم الثلاثاء، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ونشر الحساب الرسمي لمركز الملك فيصل على موقع «تويتر» مقطع فيديو يوثق تلقي الأمير تركي الفيصل الجرعة الثانية للقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكان الأمير تركي الفيصل، قد تلقى الجرعة الأولى في 30 ديسمبر الماضي.

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