«الجمارك» تعلن عن مزاد علني لبيع بضائع متنوعة.. وتوضح الشروط والأحكام

أعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع متنوعة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وفق ضوابط واشتراطات، يوم الأحد 11/06/1442 هـ الموافق 24 من شهر يناير الجاري.

ونشرت هيئة الجمارك، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، إنفوجراف أوضحت فيه الشروط اللازمة للتسجيل بالمزاد.

شروط المشاركة بالمزاد

وحددت الهيئة العامة للجمارك السعودية، الضوابط والشروط الضرورية والاساسية اللازم توافرها في الراغبين التسجيل للمشاركة بالمزاد، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

- دفع مبلغ تأمين إلزامب (50000) ألف ريال بشيك مصدق باسم مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز.

- إخراج البضائع من الجمرك بصفة عاجلة بعد رسو المزاد ودفع كامل القيمة بشيك مصدق باسم مدير عام الجمرك أو إيداعها في حساب الجمرك.

- دفع عمولة السعس وقدرها 2ز%% علازة على قيمة البيع.

- على المشترك إخراج البضاعة والسيارات المباعة خلال 5 أيام للبضائع برسم الوارد و(20) يوم برسم الصادر وسيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسمر بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

- ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحتارازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حسب توجيهات وزراة الصحة.

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