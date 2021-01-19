الجبير يبحث الأوضاع الإقليمية والدولية مع وزير خارجية قبرص

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بالوزارة اليوم، وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد الشريف.

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