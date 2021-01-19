طفل يمارس التفحيط ويعرِّض حياة الآخرين للخطر.. والمرور يتدخل

نشر أحد المواطنين مقطع فيديو، يوثق ممارسة مجموعة من الأطفال للتفحيط، وتعريض حياة الآخرين للخطر؛ حيث طالب هيئة المرور بالتدخل قائلًا: «هذا طفل عمره لا يتجاوز 12عامًا ومعه مجموعة أطفال مطلعهم من فتحة السقف ويفحط فيهم أمام منزلي معرضًا حياته وحياة الأطفال اللي معه والناس للخطر، أتمنى محاسبة ولي أمره المستهتر».

وتفاعل الحساب الرسمي للمرور على موقع «تويتر» مع مقطع الفيديو قائلًا: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

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