بالفيديو.. قائد مركبة يتعمد السير على أكتاف الطريق.. و«المرور» يضبطه

تفاعل «المرور السعودي»، مع بلاغ تلقاه بشأن قائد مركبة تعمَّد السير على أكتاف الطريق، معرضًا نفسه والآخرين للخطر.

ورصد قائد مركبة، على أحد الطرق قائد آخر وهو يسير على أكتاف الطريق ونشر المقطع المصور على «تويتر»، وردَّ «المرور السعودي» عليه قائلا: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تمَّ القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

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