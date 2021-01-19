«الزكاة والدخل»:4 ديسمبر ستكون الفوترة الإلكترونية إلزامية.. وتوضح المتطلبات

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الثلاثاء، أنَّه بحلول 4 ديسمبر 2021 ستكون الفوترة الإلكترونية إلزامية على جميع الأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة.

وكشف الحربي، خلال استضافته بقناة الإخبارية، أنَّ الهيئة العامة الزكاة والدخل حددت متطلبات أساسية للفوترة الإلكترونية، وهي أن يكون لدى المنشأة نظام إلكتروني متصل بشبكة الانترنت بشكل فعال وأن يكون النظام يحتوي على إشتراطات والتزامات أمن البيانات والأمن السيبراني بالمملكة.

وأضاف متحدث هيئة الزكاة والدخل، أنَّه من ضمن الاشتراطات الأساسية وألا يكون هذا النظام الإلكتروني قابلًا للتلاعب فيه، وأن يكون هناك أدوات لكشف أي تلاعب قد يحدث به، وأن يكون قابلًا للارتباط مع أنظمة خارجية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات.

وأوضح الحربي أنَّ الملزمين بالفوترة الإلكترونية هم جميع الأشخاص الخاضعون لضريبة القيمة المضافة سواء كانت شركات أو مؤسسات أو غيرها، مشيرًا إلى أنّه كذلك يلزم بالفوترة الإلكترونية أي شخص غير خاضع لضريبة القيمة المضافة لكن لدية الصلاحية أو الإمكانية لإصدار الفاتورة نيابة عن الشخص الخاضع للضريبة.

وأشار المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل، إلى أنّه يستنى من إلزامية إصدار الفاتورة الإلكترونية الأشخاص غير المقيمين بالمملكة ويقومون بممارسة نشاط أو تقديم خدمات لعملاء مقيمين في السعودية لكنهم غير خاضعين للنظام الضريبي بالمملكة.

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